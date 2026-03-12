ECONOMIE
KVNR: reders evacueren bemanning Perzische Golf voorlopig niet

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 11:02
ROTTERDAM (ANP) - Nederlandse reders evacueren de bemanning op schepen in het Midden-Oosten voorlopig niet. Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) weten. Schepen in de Perzische Golf zijn sinds het uitbreken van de Iranoorlog doelwit van aanvallen. Donderdag kwam een opvarende om het leven bij een aanval op twee tankers voor de kust van Irak.
De KVNR meldt op de website dat er een kleine honderd Nederlandse schepen vastzitten in de Perzische Golf. Aan boord van die schepen zijn ruim 500 opvarenden, van wie 100 de Nederlandse nationaliteit hebben.
Onder andere maritieme dienstverleners Boskalis en Van Oord hebben schepen in de Perzische Golf. "De veiligheid van onze collega's in de regio en aan boord van onze schepen heeft onze hoogste prioriteit, en wij zijn op dagelijkse basis met hen in contact. Op basis van de meest recente informatie zijn onze mensen momenteel veilig", laat een woordvoerder van Van Oord weten.
