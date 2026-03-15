ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IEA-landen geven bijna 412 miljoen olievaten vrij uit reserves

Economie
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 17:06
anp150326107 1
PARIJS (ANP/RTR) - Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap (IEA) hebben toegezegd 411,9 miljoen vaten olie uit de strategische voorraden vrij te geven. Dat meldt het agentschap zondag in een update, nadat lidstaten implementatieplannen hadden ingediend.
Woensdag besloot het IEA 400 miljoen olievaten vrij te geven uit de strategische voorraden van de aangesloten landen, de grootste gezamenlijke vrijgave door lidstaten ooit. Dat aantal is dus inmiddels uitgebreid.
Landen in Azië en Oceanië zullen volgens het IEA onmiddellijk olie beschikbaar stellen en Europese en Amerikaanse leden vanaf eind maart. Regeringen hebben samen toegezegd 271,7 miljoen vaten olie uit overheidsvoorraden beschikbaar te stellen. Uit industriële voorraden komen 116,6 miljoen vaten en 23,6 miljoen vaten zijn afkomstig van andere bronnen.
De vrijgave moet de markt kalmeren. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen flink opgelopen. Het conflict zorgt volgens het IEA voor de grootste verstoring van het olie-aanbod van de wereldwijde oliemarkt ooit.
loading

Loading