Vingegaard wint Parijs-Nice, slotrit voor Fransman Martinez

Sport
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 17:04
NICE (ANP) - Jonas Vingegaard heeft de Franse etappekoers Parijs-Nice gewonnen. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike zag zijn leidende positie niet meer in gevaar komen in de slotetappe met start en finish in Nice. Hij moest na 129 kilometer de ritzege laten aan de Fransman Lenny Martinez van Bahrain-Victorious en eindigde als tweede.
Vingegaard won eerder de vierde en vijfde etappe. Hij begon aan de slotrit met 3.22 minuten voorsprong op de Colombiaan Daniel Felipe Martínez en vergrootte dat nog naar 4.23 minuten.
Voor de Deen is het de eerste eindzege in Parijs-Nice. Hij moest vorig jaar opgeven na een val en eindigde in 2023 als derde.
POPULAIR NIEUWS

Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

Poetin is de enige winnaar

Belgische premier wil deal met Poetin

Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox

