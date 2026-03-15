Vingegaard wint Parijs-Nice, slotrit voor Fransman Martinez

NICE (ANP) - Jonas Vingegaard heeft de Franse etappekoers Parijs-Nice gewonnen. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike zag zijn leidende positie niet meer in gevaar komen in de slotetappe met start en finish in Nice. Hij moest na 129 kilometer de ritzege laten aan de Fransman Lenny Martinez van Bahrain-Victorious en eindigde als tweede.

Vingegaard won eerder de vierde en vijfde etappe. Hij begon aan de slotrit met 3.22 minuten voorsprong op de Colombiaan Daniel Felipe Martínez en vergrootte dat nog naar 4.23 minuten.

Voor de Deen is het de eerste eindzege in Parijs-Nice. Hij moest vorig jaar opgeven na een val en eindigde in 2023 als derde.