Ngo: ruim 3000 doden in Iran, grotendeels burgers, door oorlog

door anp
zondag, 15 maart 2026 om 17:12
TEHERAN (ANP/DPA) - Door de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran zijn volgens mensenrechtenorganisatie HRANA meer dan 3000 mensen omgekomen, onder wie meer burgers dan militairen. De in de VS gevestigde ngo zegt zich bij die cijfers te baseren op een uitgebreid Iraans netwerk, evenals op meldingen uit de gezondheidszorg en van hulpdiensten.
Onder de doden zouden zich ten minste 1319 burgers bevinden, onder wie 206 minderjarigen, en 1122 militairen. Nog eens 599 sterfgevallen konden niet eenduidig ​​worden toegeschreven aan de militaire of de burgerbevolking. Alle 21 sterfgevallen die in de afgelopen 24 uur zijn geregistreerd, waren burgers, aldus HRANA.
De cijfers van HRANA zijn aanzienlijk hoger dan die van Iraanse autoriteiten. Volgens de recentste officiële balans van het Iraanse ministerie van Volksgezondheid zijn er als gevolg van Amerikaanse en Israëlische aanvallen ten minste 1200 doden en ongeveer 10.000 gewonden gevallen.
