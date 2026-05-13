IEA: olievoorraden in recordtempo omlaag door oorlog

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde olievoorraden nemen in een recordtempo af door de oorlog in het Midden-Oosten die de olie-export uit de regio ernstig heeft verstoord. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het bureau is coördinator van een recordvrijgave van strategische voorraden door de IEA-leden om zo de sterk gestegen olieprijzen te helpen drukken.

In het rapport stelt het in Parijs gevestigde agentschap dat er in maart sprake was van een daling van de voorraden met 129 miljoen vaten (van 159 liter) en in april met nog eens 117 miljoen vaten. De IEA-leden spraken in maart af om ruim 400 miljoen vaten uit de strategische reserves vrij te geven. Dat is de grootste vrijgave van voorraden ooit door de lidstaten.

Door de vrijwel volledige sluiting van de Straat van Hormuz voor olietankers is de wereldwijde oliemarkt sinds het begin van de oorlog op 28 februari al meer dan 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten misgelopen, aldus het IEA.