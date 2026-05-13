De Roy van Zuydewijn krijgt geen inzage in Videoland-script

LELYSTAD (ANP) - De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuydewijn om inzage in het script van de aangekondigde Videoland-serie Mabel & Margarita afgewezen. Dat komt naar voren in een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van woensdag.

In de schriftelijke uitspraak staat dat het toewijzen van het verzoek de vrijheid van meningsuiting op een "onaanvaardbare manier" zou inperken. RTL en Videoland zouden daardoor in principe een vergaande vrijheid hebben om te publiceren wat zij willen.

Wel zegt de rechtbank te begrijpen dat De Roy van Zuydewijn, gezien zijn ervaringen met ongewenste media-aandacht, graag inzage wil in het script en wil voorkomen dat er eventueel onjuiste informatie over hem openbaar wordt gemaakt. "Maar dat weegt in deze situatie niet op tegen de vrijheid van meningsuiting."

De Roy van Zuydewijn was van 2001 tot 2006 getrouwd met prinses Margarita, dochter van prinses Irene. Mabel & Margarita is een spin-off van de serie Máxima en gaat over de tijd waarin de vrouwen hun toekomstige echtgenoten ontmoetten.