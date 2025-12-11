IEA verlaagt voorspelling recordoverschot olie in 2026

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft de schattingen voor een wereldwijd olieoverschot dit jaar en volgend jaar voor het eerst in enkele maanden naar beneden bijgesteld. Dat komt volgens het agentschap doordat de vraag naar olie toeneemt en de productiegroei afneemt.

Het wereldwijde aanbod zal de vraag naar olie in 2026 met 3,815 miljoen vaten per dag overtreffen. Dat is een verlaging van 231.000 vaten (van 159 liter) per dag ten opzichte van de schatting van vorige maand. Het is de eerste verlaging sinds oliekartel OPEC+ in mei de productie begon op te voeren. Ondanks die verlaging is er nog altijd sprake van een recordoverschot in 2026. De schatting voor het overschot van dit jaar werd voor het eerst sinds februari naar beneden bijgesteld.

De herziening van de schattingen, die door zowel de olie-industrie als overheden worden gebruikt, weerspiegelt volgens het agentschap het besluit van OPEC+ vorige maand om de productieverhogingen te pauzeren en een positievere prognose voor het wereldwijde olieverbruik.