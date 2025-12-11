Kerst met gescheiden ouders: hoe kies je zonder schuldgevoel?

Je doet het altijd fout en er is altijd wel iemand boos of 'teleurgesteld'. Jij hebt een probleem dat je ouders hebben gemaakt en je voelt je nog schuldig ook. Voor veel volwassen kinderen van gescheiden ouders is Kerst geen sprookje, maar een logistieke en emotionele puzzel. Je wilt niemand teleurstellen, maar eindigt vaak zelf uitgeput en vol schuldgevoel. Psychologen wijzen erop dat deze spanning niet verdwijnt met de jaren: ook volwassen kinderen voelen zich loyaal naar beide ouders en vrezen de eenzaamheid van degene die “achterblijft”.

Je bent geen vredesmissie of de paus

Belangrijk uitgangspunt: jij bent niet verantwoordelijk voor het goedmaken van de scheiding . Relatiedeskundigen benadrukken dat de belasting voor kinderen vaak gelijk opgaat met de emotionele druk die ouders – bewust of onbewust – op hen leggen. Dat betekent dat ouders idealiter zelf afspreken hoe de feestdagen worden verdeeld, in plaats van het kind in het midden te zetten. Een familiemediator vat het zo samen: “De kinderen mogen een mening hebben, maar ze hoeven niet te kiezen.

Je doet het altijd fout en er is altijd wel iemand boos of 'teleurgesteld'. Jij hebt een probleem dat je oiuders hebben gemaakt en je voelt je nog schuldig ook.

Maak een plan dat ook jóu dient

Toch moet er gekozen worden. Drie concrete stappen kunnen helpen om de druk te verlagen:

Bepaal eerst wat jij zelf aankunt en wilt: een dag heen-en-weer racen, of liever rustig één plek per dag.

Maak afspraken die voorspelbaar zijn, zoals om en om per jaar of twee kerstdagen verdelen, zodat je niet elk jaar opnieuw hoeft te onderhandelen.

Daarnaast kan het helpen om met elke ouder apart te spreken over hun verwachtingen, en duidelijk te zeggen dat je keuze niets zegt over hoeveel je van hen houdt. Wie transparant is over praktische grenzen (werk, partner, kinderen) voorkomt vaak de heftigste teleurstellingen.

Schuldgevoel hoort erbij – maar is niet leidend