IKEA koopt voor 720 miljoen euro bosgrond in Letland en Estland

LEIDEN (ANP/BLOOMBERG) - Ingka Group, de eigenaar van de meeste IKEA-winkels in de wereld, koopt voor 720 miljoen euro aan bosgrond in Letland en Estland. Het is de grootste aankoop van bosgrond door de in Leiden gevestigde groep. Het bedrijf wil zich daarmee verzekeren van duurzame grondstoffen voor de meubels van de Zweedse woonwarenhuisketen.

Ingka Investments, de investeringstak van Ingka Group, koopt ongeveer 153.000 hectare grond van de Zweedse boseigenarenvereniging Sodra. Iets minder dan 90 procent van het gebied is bedekt met bos. "We streven naar een generatieperspectief op zowel bosbeheer als IKEA's aanbod van hernieuwbare materialen", zei algemeen directeur Peter van der Poel van Ingka Investments. Ingka is van plan samen te werken met Baltische zagerijen en paneelfabrikanten om hout regionaal te verwerken.

Ingka Group, die IKEA-winkels in 31 landen exploiteert en goed is voor 87 procent van de wereldwijde verkopen van IKEA, beheert al 331.000 hectare bosgrond in zeven landen.

Ingka Group is eigendom van een liefdadigheidsinstelling en herinvesteert de winst in de onderneming en in duurzaamheidsprojecten in plaats van dividend uit te keren. De aankoop van de bosgrond brengt Ingka's recente investeringen op meer dan 1 miljard euro. Het bedrijf kocht onlangs het logistieke platform voor kunstmatige intelligentie Locus, een winkel- en kantoorpand in Manhattan voor een tweede IKEA-winkel, en een minderheidsbelang in Vanguard Renewables, dat verspild voedsel omzet in hernieuwbaar gas.