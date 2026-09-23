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Verdachte van dodelijke aanrijding Vogelwaarde komt vrij

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 13:55
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BREDA (ANP) - De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in het Zeeuwse Vogelwaarde komt donderdag op vrije voeten. De advocaten van J. vroegen de rechtbank woensdag tijdens de eerste inleidende zitting om het voorarrest van hun cliënt te schorsen. Dat heeft de rechtbank onder een aantal strenge voorwaarden toegewezen.
Drie kinderen van een basisschool in Axel en een begeleidster kwamen om het leven toen Reinaldas J. op 11 juni met hoge snelheid inreed op een groep van veertien fietsende basisschoolkinderen. Ze waren op weg naar het jaarlijkse schoolkamp in Vogelwaarde. Drie raakten zwaargewond.
De rechtbank stelt te hebben meegewogen dat de man nu drie maanden vastzit en dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak nog niet in zicht is. Als voorwaarden stelt de rechtbank dat J. zich beschikbaar moet houden voor politie en justitie en moet meewerken aan controles op verdovende middelen. Ook is hem een rijverbod opgelegd.
Langere gevangenisstraf
De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat verdachten hun strafzaak in vrijheid mogen afwachten. Daarbij weegt de rechtbank de belangen van de verdachte en de samenleving. De rechtbank benadrukte wel dat J. bij een veroordeling een langere gevangenisstraf tegemoet kan zien dan de maanden die hij nu heeft vastgezeten.
De inhoudelijke behandeling zal meerdere dagen in beslag nemen. Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak dient. J. moet daarbij verplicht aanwezig zijn.
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