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IKEA trekt 1,2 miljard euro uit voor verlaging prijzen in Europa

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 12:02
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STOCKHOLM (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Meubel- en wooninrichtingsketen IKEA trekt ongeveer 1,2 miljard euro uit om de prijzen van een flink aantal producten in Europa te verlagen. De prijsverlagingen gelden voor ruim 1500 producten en gaan per 1 september in. De keten wil daarmee klanten die kampen met gestegen kosten voor levensonderhoud tegemoetkomen.
Het gaat om populaire producten als Kallax- en Billy-kasten, Hemnes-slaapkamermeubels en Poäng-fauteuils. Gemiddeld dalen de prijzen met 15 tot 25 procent. De prijsverlagingen en de producten die in prijs dalen verschillen wel per markt, aldus IKEA. De van oorsprong Zweedse meubelketen heeft in het verleden ook al eens prijsverlagingen doorgevoerd.
Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. Ingka Group, de grootste franchiseonderneming van het bedrijf, spreekt van een grote stap om woninginrichting meer betaalbaar te maken.
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