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Doden door Israëlische aanvallen op Gaza, onder wie kinderen

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 12:21
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GAZA-STAD (ANP/RTR) - Door Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker vier mensen gedood, onder wie drie kinderen, melden gezondheidsfunctionarissen.
Volgens getuigen vuurden Israëlische gevechtsvliegtuigen zeker twaalf raketten af in het westen van Gaza-Stad, waar veel ontheemde families verblijven. Twee kinderen en een vrouw kwamen om het leven, meerdere mensen raakten gewond.
Het Israëlische leger meldt in een verklaring dat het doelen in Gaza heeft aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen.
Tijdens een operatie in Deir el-Balah in het midden van de Gazastrook werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Twee anderen raakten gewond.
Sinds oktober 2025 geldt een staakt-het-vuren in Gaza, maar dat heeft geen einde gemaakt aan de Israëlische aanvallen. Volgens Israël zijn die aanvallen noodzakelijk om aanvallen van Hamas en andere militante Palestijnse groeperingen te voorkomen.
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