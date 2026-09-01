Slecht met geld? Stel jezelf deze zeven vragen (en wees streng)

Een havercappu van 5 euro per werkdag kost je ruim 1.100 euro per jaar. Een grootbankspaarrekening laat je bij hetzelfde saldo bijna 200 euro rente per 10.000 euro liggen. En wie denkt met "drie maandsalarissen" een veilige buffer te hebben, blijkt van het Nibud iets heel anders te horen. Tijd voor een financiële check-up die verder gaat dan een leuk lijstje in een lifestylemagazine.

Waarom nú een check-up

Praten over geld heeft iets stoffigs, maar niet-praten over geld is een stuk duurder. Inkomen, woonsituatie en abonnementen schuiven onopgemerkt door: een verhuizing, een salarissprong, drie streamingdiensten waarvan er twee stilliggen. Zonder periodieke opruimbeurt sluipt de ruis erin.

De onderstaande zeven vragen kosten samen minder tijd dan een aflevering van je favoriete serie. En ze zijn eerlijk, in de vervelende zin van het woord.

1. Weet je precies wat je élke maand kwijt bent?

Huur of hypotheek, verzekeringen, energie, telefoon, sportschool, streamers, cloudopslag, dat halfvergeten donateurschap. Zet het onder elkaar. Wie zijn vaste lasten niet uit het hoofd kan noemen, kan ook niet onderhandelen over salaris, geen realistische buffer berekenen en geen kloppend spaardoel formuleren.

Vuistregel: als je je bankafschriften van de laatste drie maanden opentrekt en er twee posten uitkomen die je vergeten was, is deze vraag onvoldoende beantwoord.

2. Heb je een echte noodbuffer — geen gevoelsbuffer?

Hier gaan de meeste populaire artikelen de fout in. Het Nibud adviseert géén vast bedrag en géén "drie maandsalarissen", maar een persoonlijke Adviesbuffer die je uitrekent met de BufferBerekenaar. Die houdt rekening met huishoudsituatie, woonvorm, auto en inkomen.

Een globale richtlijn: rond de 10.500 euro voor een alleenstaande en rond de 14.000 euro voor een gezin met twee kinderen. Die buffer dekt vervanging van inboedel, onderhoud aan huis en tuin en reparatie of vervanging van de auto — nadrukkelijk níet werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensionering. Daar spaar je apart voor.

Om die buffer op te bouwen én op peil te houden, is het advies: reserveer maandelijks minimaal 10 procent van je netto inkomen. Niet 20, niet "wat overblijft aan het eind", maar 10 aan het begin.

Een noodbuffer is geen luxe. Het is de prijs die je betaalt om niet in paniek een lening te hoeven afsluiten voor een kapotte wasmachine.

3. Ken je je schulden — allemaal?

Studieschuld, roodstand, creditcardsaldo, "die vijftig euro van vorige maand" die je vriend nog terug moet krijgen. Zet het compleet op een rij, met rente en aflostempo. De gemiddelde Nederlandse studieschuld staat inmiddels op 18.200 euro; 146.000 mensen hebben er meer dan 50.000 openstaan.

Bijzonder aandachtspunt: geld tussen vrienden en familie. Dat lijkt de zachtste schuld, maar rot het snelst door in de relatie. Los eerst af waar het pijn doet en pas daarna waar het rente kost.

4. Werkt je spaargeld voor je, of ligt het stil?

De drie Nederlandse grootbanken geven op een vrij opneembare spaarrekening momenteel tussen 1,25 en 1,70 procent. De hoogste vrij opneembare spaarrentes in Nederland liggen rond 3,00 tot 3,10 procent, deels als actietarief. Op 20.000 euro spaargeld is dat het verschil tussen ongeveer 300 en 600 euro rente per jaar. Voor iets meer dan tien minuten overstapwerk.

Wie deze vraag niet in maanden heeft gesteld, laat vrijwel zeker een paar honderd euro per jaar liggen.

5. Wat kosten je "kleine" uitgaven écht?

Een broodje van 5 euro elke werkdag: 260 werkdagen × 5 = 1.300 euro per jaar. Een dagelijkse havercappu van 5,50 euro: nog een keer 1.430. Twee streamingdiensten waar je twee jaar geleden op abonneerde: samen makkelijk 250 euro per jaar.

Niks van dit alles hoeft weg. Maar wie deze bedragen niet kent, kiest niet — die betaalt gewoon.

6. Waarvoor spaar je eigenlijk?

Sparen zonder doel is een dieet zonder weegschaal: je houdt het niet lang vol. Koppel elk spaardoel aan een bedrag én een datum. Reis naar Japan in 2028 voor 4.000 euro betekent 111 euro per maand. Een nieuwe fiets van 1.500 euro over een jaar: 125 euro per maand. Concreet maakt zichtbaar wat haalbaar is en wat niet.

Een goed teken: je kunt je drie belangrijkste spaardoelen opschrijven zonder na te denken. Een slecht teken: je spaart "voor later" en later komt nooit.

7. Bouw je genoeg pensioen op — ook als je zzp'er bent?

Pensioen voelt op je dertigste als een probleem voor je vijftigste. Precies dan is het al te laat. Werkgevers verplicht aangeslotenen krijgen een jaarlijkse opgave via mijnpensioenoverzicht.nl ; wie die site nooit heeft ingelogd, kent zijn eigen tekort niet.

Voor zzp'ers is er geen automatische opbouw. Een lijfrenterekening of pensioenspaarrekening met fiscaal aftrekbare inleg is dan bijna onvermijdelijk. Hoe eerder je begint, hoe minder je maandelijks hoeft in te leggen om een leefbaar pensioen te bereiken.

Wat te doen met de uitkomst

Kon je alle zeven vragen zonder aarzelen beantwoorden? Dan zit je in de kleine minderheid van Nederlanders met écht overzicht. Struikelde je bij drie of meer? Kies er één uit — meestal is dat de vaste lasten of de buffer — en fix die deze maand. De rest volgt vanzelf, want inzicht is besmettelijk.

Financieel overzicht is geen straf. Het is de basis waarop een spontaan weekendje weg pas écht ontspannen wordt.

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