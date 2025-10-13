Illegale onlinegokmarkt passeert legale markt door nieuwe regels

DEN HAAG (ANP) - De illegale onlinegokmarkt groeit door nieuwe regels om de hoeveelheid vergokt geld op de legale markt terug te brengen. In de eerste helft van dit jaar werd meer geld illegaal vergokt dan legaal, voor het eerst sinds de start van legaal onlinegokken in Nederland in 2021. Dat meldt de Kansspelautoriteit (Ksa) op basis van een halfjaarlijkse monitor.

De Kansspelautoriteit ziet een positief effect van de nieuwe regels, waaronder de invoering van een stortingslimiet een jaar geleden. Het aantal actieve spelers bij legale aanbieders nam nog wel iets toe tot 839.000, maar de hoeveelheid verloren geld ging omlaag (met 14 procent tot 600 miljoen euro). Per speler daalde het gemiddelde verlies per maand van 146 euro naar 119 euro.

"Deze dalende trend kan mogelijk worden verklaard doordat spelers door de nieuw ingevoerde regels voor spelersbescherming uitwijken naar het illegale aanbod, waar deze als beperkend ervaren regels niet gelden. De Ksa vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, omdat spelers op de illegale markt veel minder goed worden beschermd", stelt de autoriteit.

Illegaal gokken

Dit jaar wordt meer geld illegaal online vergokt (zo'n 53 procent), terwijl 94 procent van de gokkers dat alleen legaal doet. "Dat betekent dat een heel kleine groep goed is voor een groot deel van de omzet", laat een woordvoerster van de Ksa weten.

Casinospellen zoals speelautomaten zijn het populairst. Daar wordt driekwart van het legale online vergokte geld verloren. Bijna een kwart van de gebruikte accounts is in handen van jongvolwassenen (18 tot 24 jaar), terwijl zij maar 9 procent van de volwassen bevolking uitmaken. Onder deze groep zijn vooral sportweddenschappen populair.