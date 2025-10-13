ECONOMIE
Oppositielid verwijderd uit Knesset tijdens toespraak Trump

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 13:27
JERUZALEM (ANP) - De toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump in het Israëlische parlement is kort verstoord door een oppositielid dat iets naar Trump riep. Hij werd uit de zaal verwijderd, waarna de Amerikaanse president weer verder kon. Onduidelijk is wat er werd geroepen.
"Dat was efficiënt", zei Trump toen hij weer doorging met zijn speech. Parlementsvoorzitter Amir Ohana bood zijn excuses aan voor het oponthoud.
Trump werd in de Knesset met een staande ovatie ontvangen en kreeg veel applaus. Ook werd zijn naam meerdere keren gescandeerd.
