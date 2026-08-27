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ILT dreigt easyJet met dwangsom om gebruik hulpmotor Schiphol

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 10:15
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DEN HAAG (ANP) - De luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft easyJet gedreigd een dwangsom op te leggen, omdat de luchtvaartmaatschappij op Schiphol opnieuw ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van de vervuilende hulpmotor. De hulpmotor draait op kerosine en zorgt voor geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen, terwijl er volgens de ILT schonere alternatieven beschikbaar waren.
De inspectie had easyJet hier in december ook al voor gewaarschuwd en heeft nu een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd. Als de ILT constateert dat de luchtvaartmaatschappij dit nog een keer doet, krijgt easyJet een dwangsom van 2500 euro per overtreding tot een maximaal bedrag van 50.000 euro. Met de last onder dwangsom wil de ILT herhaling voorkomen. Als het nodig is, kan de ILT naar eigen zeggen een hogere last onder dwangsom opleggen aan easyJet.
De hulpmotor moet volgens de inspectie zo min mogelijk aanstaan om de luchtkwaliteit voor medewerkers op Schiphol en omwonenden te verbeteren.
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