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Tweede dode door bestuurder die inrijdt op mensen in Caen

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 10:16
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CAEN (ANP/AFP) - Een tweede slachtoffer van een automobilist die in de Franse stad Caen inreed op een groep mensen, is overleden. Een 26-jarige man is na een heftige ruzie in een café op mensen ingereden bij een halte voor openbaar vervoer.
Naast de twee doden zijn circa tien gewonden gevallen. Zeven slachtoffers raakten ernstig gewond. Woensdag werd bekend dat een eerste slachtoffer was overleden.
De automobilist is weggereden, maar kon later worden aangehouden. De in Rusland geboren man heeft volgens de politie meerdere verkeersovertredingen op zijn naam staan. De aanleiding voor de ruzie in het café is onbekend.
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