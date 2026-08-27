Van vicepremier tot eenmansfractie: Mona Keijzer bedelt nu om geld voor haar 'Project2029'

Ze was staatssecretaris, werd vicepremier en zit nu in haar eentje in de Tweede Kamer omdat ze ruzie kreeg met het BBB -bestuur. Mona Keijzer, ooit een van de bekendste gezichten van het CDA , gaat een nieuwe weg in: ze begint een eigen politieke beweging

De naam is een knipoog naar de enge ideologie (Project 2025) waarop Donald Trump zich losjes baseert: Project2029. Dat vertelt Keijzer in een interview met De Telegraaf. Later vandaag komt ze met meer details.

Bedelen om geld

Een eigen politieke partij is het nog niet. Volgens Keijzer is het daar nog te vroeg voor. In plaats daarvan begint ze een "sociaal-conservatieve beweging", die op zoek gaat naar donateurs en naar "deskundigen" die zich eraan willen verbinden. Een echte partij oprichten vereist namelijk "best veel geld", zegt ze in De Telegraaf.

Vorige week meldden meerdere media al dat Keijzer met een nieuwe partij bezig zou zijn. Gisteren gooide ze al een tenenkrommende teaser op X, met het ene woord "morgen", waarmee duidelijk werd dat ze vanaf vandaag flink met de collectebus gaat schudden.

Van vicepremier naar eenpersoonsfractie

Voor Keijzer is het de zoveelste wending in een politieke carrière vol pieken en dalen. Ze stapte dit jaar uit de BBB, nadat niet zij maar Henk Vermeer werd aangewezen als nieuwe partijleider. Daarvoor was ze nog vicepremier namens die partij in het kabinet-Schoof, een van de hoogste posities die een politicus kan bekleden.

Ze hield na haar vertrek uit de BBB wel haar zetel in de Tweede Kamer. Sindsdien vormt ze daar, als Lid Keijzer, in haar eentje een eenpersoonsfractie.

Eerder al eens uit het kabinet gezet

Het is niet de eerste keer dat Keijzer (57) haar politieke positie kwijtraakt door een conflict. Eerder was ze lid van het CDA, waarvoor ze staatssecretaris was in het kabinet-Rutte III. Ze werd toen uit het kabinet gezet, omdat ze zich openlijk uitsprak tegen het coronabeleid.

Met Project2029 probeert ze nu, na twee eerdere politieke breuken, opnieuw een eigen koers te varen. Dit keer als initiatiefnemer van haar eigen beweging.