IMF kritisch op Nederlandse plannen voor hogere belasting op werk

AMSTERDAM (ANP) - Nederland doet er verstandig aan om lastenverzwaringen minder sterk op werkenden af te wentelen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelt dit woensdag na een dagenlange onderzoeksmissie naar ons land. Het IMF merkt op dat plannen hiertoe van het kabinet-Jetten voor ongewenste economische verstoringen kunnen zorgen.

Deskundigen van het IMF richten hun pijlen onder meer op een aangekondigde aanpassing in de inkomstenbelasting, waarbij de schijven niet volledig meestijgen met de inflatie. Hierdoor komen mensen sneller in een hogere belastingschijf terecht. Ook doelen de kenners op de zogenoemde vrijheidsbijdrage die gevraagd wordt om extra defensie-uitgaven mogelijk te maken. Burgers krijgen daardoor te maken met een verhoging van de inkomstenbelasting en bedrijven zouden moeten meebetalen via de premies voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Het IMF benadrukt echter dat de maatregelen de belasting op werk verhogen. Dat kan mensen bewegen minder te gaan werken, wat de arbeidsparticipatie en het aantal gewerkte uren in Nederland kan verlagen. Het IMF vindt dat onverstandig in een economie die al onder druk staat door vergrijzing. Volgens de kenners loopt de arbeidsmarkt in Nederland door krapte en gebrek aan mobiliteit juist tegen zijn grenzen aan.

Belastingvoordelen

Op de genoemde lastenverzwaringen bestaat al langer kritiek. De Raad van State merkte in haar jaarlijkse analyse van de voorjaarsnota ook al op dat werkenden de dupe waren van de belastingplannen. Dinsdag bleek verder dat er in de Tweede Kamer geen steun is voor het plan van de minderheidscoalitie om de Aof-premie te gebruiken om de begroting sluitend te krijgen. Een oproep van de SP om geld uit dit fonds alleen te besteden aan verbetering van arbeidsongeschiktheidsregelingen, kreeg steun van de volledige oppositie.

Het IMF draagt als alternatief aan dat het goed zou zijn als in Den Haag nog eens goed wordt gekeken naar de vele belastingvoordelen die er in Nederland bestaan. Het afbouwen van kostbare en ineffectieve uitgaven zou ook kunnen helpen om financiële ruimte te creëren. Het idee van een uitgebreide evaluatie van belastingvoordelen is niet nieuw, erkent het IMF. Maar het wordt volgens het fonds telkens maar weer op de lange baan geschoven. Het IMF ziet hierin echter een kans om het belastingstelsel simpeler en rationeler te maken.