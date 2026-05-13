IMF pleit voor aanpassing huurwet om woningtekort op te lossen

AMSTERDAM (ANP) - Nederland moet ambitieuze hervormingen doorvoeren om het woningtekort op te lossen. Daarvoor pleit het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het fonds noemt voorgestelde maatregelen in het coalitieakkoord nuttig, maar dringt daarbovenop aan op een herziening van huurmarktregels en gunstiger beleid voor private ontwikkelaars en woningbeleggers.

IMF-onderzoeker Fabian Bornhorst presenteert woensdag de bevindingen van een IMF-onderzoeksmissie naar ons land. Volgens deskundigen van het fonds bevat het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD al verschillende maatregelen die het huizenaanbod aanzienlijk kunnen vergroten. Dan gaat het bijvoorbeeld om stappen die vele bezwaarprocedures en lokale versnippering van regelgeving voor de bouw moeten beperken.

Het blijft echter lastig echt impact te maken, waarschuwt het IMF. Om de woningcrisis effectief en duurzaam aan te pakken, zou meer naar de huurmarkt moeten worden gekeken. Dat betekent volgens het fonds ook dat ontwikkelaars en investeerders in staat moeten worden gesteld om meer rendement te maken met huurwoningen. Daarbij pleit het fonds voor sterkere financiële prikkels om hen weer meer in woningen te laten investeren.

Minder strenge huurwet

Verder hamert het IMF er na zijn onderzoeksmissie van afgelopen dagen weer op dat Nederland de hypotheekrenteaftrek geleidelijk zou moeten afbouwen en aflossingsvrije hypotheken meer zou moeten ontmoedigen. Dat zijn maatregelen die het fonds al vaker heeft voorgesteld. Ze zouden moeten helpen om de woningmarkt meer te laten afkoelen en tegelijk risico's voor de financiële stabiliteit te verminderen.

De huurwet is al langer een heikel onderwerp. Enkele jaren terug kwam toenmalig woonminister Hugo de Jonge (CDA) met nieuwe regels om huurders in het middensegment te beschermen. Experts waarschuwden echter al snel dat zijn ingreep juist averechts werkte door investeerders weg te jagen, wat het woningtekort verder zou vergroten.

Onlangs kwam huidige woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) wel met een voorstel voor een minder strenge huurwet. Verhuurders zouden meer moeten kunnen vragen voor dure huurhuizen, nieuwbouw en huizen zonder tuin of balkon. Oppositiepartij GroenLinks-PvdA noemde de voorstellen teleurstellend, omdat pandjesbazen zouden profiteren terwijl de gewone man meer huur moet gaan betalen. Economen van ABN AMRO hebben er echter op gewezen dat de aangekondigde maatregelen volgens hen niet ver genoeg gaan en een verdere beleggersuitocht waarschijnlijk niet voorkomen.