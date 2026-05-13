Gemeentehuis Loosdrecht schoongemaakt na brandstichting

LOOSDRECHT (ANP) - Schoonmakers zijn woensdagochtend bezig het gemeentehuis van de gemeente Wijdemeren in Loosdrecht schoon te maken, ziet een ANP-verslaggever. Bij het gemeentehuis, waar sinds dinsdag in een vleugel asielzoekers worden opgevangen, werd dinsdagavond brandgesticht.

Sinds de gemeente enkele weken geleden de noodopvang aankondigde, is daar flink tegen geprotesteerd. Deze demonstraties mondden meerdere keren uit in rellen. Zo ook dinsdagavond, toen relschoppers fakkels en vuurwerk op het terrein van het pand gooiden. Een bosje naast het gebouw vatte vlam. De politie verrichtte meerdere aanhoudingen.

De eerste vijftien asielzoekers kwamen dinsdagochtend aan. Uiteindelijk kunnen in de noodopvanglocatie zeventig mensen terecht. Ze kunnen daar tot 1 november blijven.