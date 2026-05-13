ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeentehuis Loosdrecht schoongemaakt na brandstichting

Samenleving
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 10:25
anp130526076 1
LOOSDRECHT (ANP) - Schoonmakers zijn woensdagochtend bezig het gemeentehuis van de gemeente Wijdemeren in Loosdrecht schoon te maken, ziet een ANP-verslaggever. Bij het gemeentehuis, waar sinds dinsdag in een vleugel asielzoekers worden opgevangen, werd dinsdagavond brandgesticht.
Sinds de gemeente enkele weken geleden de noodopvang aankondigde, is daar flink tegen geprotesteerd. Deze demonstraties mondden meerdere keren uit in rellen. Zo ook dinsdagavond, toen relschoppers fakkels en vuurwerk op het terrein van het pand gooiden. Een bosje naast het gebouw vatte vlam. De politie verrichtte meerdere aanhoudingen.
De eerste vijftien asielzoekers kwamen dinsdagochtend aan. Uiteindelijk kunnen in de noodopvanglocatie zeventig mensen terecht. Ze kunnen daar tot 1 november blijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

190053601_m

Opeethypotheek: je huis verzilveren terwijl je er blijft wonen

230440483_m

Dit plantje beschermt tegen hartfalen. En de behandeling kost maar 10 cent per dag

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

generated-image (7)

Zo vergroot je je spaargeld razendsnel: pak de drie grote kostenposten aan

Loading