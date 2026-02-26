IMF roept VS op te streven naar wegnemen handelsbelemmeringen

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de Verenigde Staten opgeroepen om in samenspraak met handelspartners "oneerlijke handelsbelemmeringen" weg te nemen. Het IMF publiceerde dit in een beoordeling van de Amerikaanse economie.

Die beoordeling beslaat 2025, het eerste regeringsjaar van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. Hij heeft daarin op grote schaal importtarieven aan andere landen opgelegd, in een poging de binnenlandse productie omhoog te krijgen. Deze "aan-en-uit-aanpak" van tarieven heeft toeleveringsketens en financiële markten in verwarring gebracht, aldus het IMF.

De Amerikaanse economie groeit volgens de prognose van het IMF in 2026 met 2,6 procent, iets meer dan de 2,2 procent in 2025.