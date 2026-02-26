Bronnen tegen Politico: Beter als Israël Iran eerst aanvalt

WASHINGTON (ANP/AFP) - Senioradviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump hebben liever dat Israël Iran eerst aanvalt, voordat de Amerikanen toeslaan. Dat zeggen twee ingewijden tegen de Amerikaanse nieuwssite Politico.

De redenering van de adviseurs is dat Iran zal terugslaan na een Israëlische aanval en dat het dan gemakkelijker te verdedigen is tegenover Amerikaanse kiezers dat de Verenigde Staten ook aanvallen.

Peilingen hebben uitgewezen dat Amerikanen voor een regeringswisseling in Iran zijn, maar dat ze niet willen dat Amerikanen daarvoor sneuvelen.

Volgens Politico neemt in Washington de hoop op een diplomatieke oplossing af. De vraag is nu vooral wanneer en hoe de VS aanvallen.

Donderdag praten de VS en Iran verder in Genève. Het accent zal liggen op het nucleaire programma van Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei op X dat een akkoord binnen handbereik ligt, maar alleen als diplomatie de prioriteit krijgt.