AI-app van Musk laat Tweede Kamer de Hitlergroet brengen

social media
door Peter Janssen
donderdag, 26 februari 2026 om 7:00
Scherm­afbeelding 2026-02-26 om 07.02.18
De Tweede Kamer die de Hitlergroet brengt en 'Mein Führer' scandeert, of een nazi-Donald Duck die een Joods meisje uitscheldt. De nieuwe versie van Grok, de AI-tool van Elon Musk, keurt zonder pardon de meest extremistische content goed, blijkt uit onderzoek van het AD. Instanties slaan steil achterover van de antisemitische beelden. "De reactie die we nu kiezen is bepalend voor de toekomst van AI in Europa."
Elon Musk, de rijkste persoon ter wereld, stelde afgelopen week apetrots zijn nieuwste geesteskind voor: Grok 4.2. Een 'verbeterde' versie van de razendpopulaire én omstreden AI-app, die het mogelijk maakt om op basis van één foto complete video's te maken. Dat gaat nu nog laagdrempeliger en de resultaten zijn indrukwekkender dan ooit.
Maar er is ook een keerzijde. Het lijkt erop dat elke vorm van rem of begrenzing is verdwenen. Waar de vorige versie, 4.1, nog restricties kende, is het voor kwaadwillenden opvallend eenvoudig om publieke figuren of geliefde kinderhelden, zoals Donald Duck of Super Mario, de meest walgelijke handelingen te laten verrichten of racistische uitspraken in de mond te leggen.
De uitleg van het AD

Het AD heeft besloten expliciete, gewelddadige en/of racistische filmpjes die Grok faciliteert en produceert niet te publiceren. Ook wordt er bewust niet gelinkt naar vernederende beelden van BN’ers die op sociale media circuleren. Een deel van de filmpjes is met wederzijds goedvinden gedeeld met de betrokken partijen. Zij hebben het artikel vooraf kunnen lezen.

