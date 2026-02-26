AI-app van Musk laat Tweede Kamer de Hitlergroet brengen

De Tweede Kamer die de Hitlergroet brengt en 'Mein Führer' scandeert, of een nazi-Donald Duck die een Joods meisje uitscheldt. De nieuwe versie van Grok, de AI -tool van Elon Musk , keurt zonder pardon de meest extremistische content goed, blijkt uit onderzoek van het AD. Instanties slaan steil achterover van de antisemitische beelden. "De reactie die we nu kiezen is bepalend voor de toekomst van AI in Europa."

Elon Musk , de rijkste persoon ter wereld, stelde afgelopen week apetrots zijn nieuwste geesteskind voor: Grok 4.2. Een 'verbeterde' versie van de razendpopulaire én omstreden AI-app, die het mogelijk maakt om op basis van één foto complete video's te maken. Dat gaat nu nog laagdrempeliger en de resultaten zijn indrukwekkender dan ooit.

Maar er is ook een keerzijde. Het lijkt erop dat elke vorm van rem of begrenzing is verdwenen. Waar de vorige versie, 4.1, nog restricties kende, is het voor kwaadwillenden opvallend eenvoudig om publieke figuren of geliefde kinderhelden, zoals Donald Duck of Super Mario, de meest walgelijke handelingen te laten verrichten of racistische uitspraken in de mond te leggen.