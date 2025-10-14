IMF verwacht iets sterkere groei in Nederland en wereldeconomie

WASHINGTON (ANP) - Nederland profiteert ervan dat het iets beter gaat met de wereldeconomie dan eerder voorzien. Dat denkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat zijn raming voor zowel de Nederlandse economie als de wereld als geheel dinsdag licht heeft verhoogd omdat de schade van de handelsoorlog tot nu toe meevalt. De voorspellingen zijn wel weer aan veel onzekerheid onderhevig. Heffingen waarmee alleen is gedreigd en die niet daadwerkelijk zijn ingevoerd, zijn niet in de berekeningen meegenomen.

De Nederlandse economie neemt dit jaar waarschijnlijk 1,4 procent in omvang toe, voorzien de rekenmeesters van het IMF. Bij de vorige raming in juli gingen ze nog uit van 1,2 procent groei. Voor volgend jaar blijft de prognose 1,2 procent groei. Ook in andere landen zoals de VS, Duitsland en Spanje is het beeld wat gunstiger geworden. Mondiaal gaat het fonds voor 2025 en 2026 uit van 3,2 en 3,1 procent groei. In juli hield het IMF het nog op plussen van 3 en 3,1 procent.

De redenen voor de opwaartse bijstellingen zijn duidelijk, stelt IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas. "De VS hebben handelsovereenkomsten gesloten met verschillende landen en boden meerdere uitzonderingen. De meeste landen zagen af van vergeldingsmaatregelen en hielden het handelssysteem grotendeels open. Ook de private sector toonde zich flexibel door import naar voren te halen en toeleveringsketens snel te verleggen."

China

Verder weerstaat China de hogere tarieven met het omleiden van export naar bijvoorbeeld Europa. De hogere Duitse overheidsuitgaven helpen de groei in de eurozone en ontwikkelingslanden profiteren volgens de IMF-econoom van de waardedaling van de dollar. Daarnaast zijn de aandelenkoersen wereldwijd flink gestegen door enthousiasme van beleggers over de opkomst van AI.

Toch vindt Gourinchas het "voorbarig en onjuist" om te concluderen dat de handelsoorlog zonder grote economische gevolgen is. "Tot nu toe lijken de gevolgen van de tarieven vooral bij Amerikaanse importeurs terecht te komen, waarbij importprijzen (exclusief tarieven) grotendeels onveranderd blijven en de prijsstijgingen in de detailhandel beperkt zijn." Maar dat laatste kan volgens Gourinchas alsnog veranderen. Als er straks nog nieuwe tarieven bijkomen, kan het beeld ook weer anders worden. In combinatie met verstoringen in toeleveringsketens zou de groei van de wereldeconomie dan volgend jaar zomaar enkele tienden van een procentpunt lager kunnen uitkomen dan in het basisscenario waarmee nu is gerekend.