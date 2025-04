IMF waarschuwt dat financiële stabiliteit in gevaar kan komen

WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt dat de financiële stabiliteit in de wereld in gevaar kan komen door alle geopolitieke onrust van de laatste tijd. De internationale organisatie houdt er ook rekening mee dat overheden van landen met hogere leenkosten te maken kunnen krijgen.

"Schokken zoals oorlogen, diplomatieke spanningen of terrorisme kunnen grensoverschrijdende handel en investeringen verstoren. Dit kan activaprijzen schaden, financiële instellingen treffen en kredietverlening aan de particuliere sector beperken", schrijven deskundigen van het IMF maandag in een nieuwe analyse. Dergelijke risico's zijn volgens hen moeilijk in te prijzen voor beleggers. "Dit kan leiden tot scherpe marktreacties."

Ook overheden, met name die van opkomende economieën, kunnen door alle onrust problemen ondervinden, aldus de kenners. Ze wijzen op een scenario waarin de economische groei afzwakt en overheden zich genoodzaakt zien om hun uitgaven te verhogen. Als gevolg daarvan kunnen de risicopremies op staatsobligaties oplopen. Dan wordt het duurder voor de overheden om geld te lenen.

Aanzienlijk risico

Eventuele problemen kunnen volgens de IMF-deskundigen overslaan naar andere economieën via handels- en financiële banden. Ze merken verder op dat geopolitieke schokken doorgaans leiden tot maanden van macro-economische onzekerheid. Uiteindelijk zijn "gevolgen voor het bredere financiële systeem" ook niet uit te sluiten. Dan "zijn banken geneigd de kredietverlening te beperken, en beleggingsfondsen worden geconfronteerd met lagere rendementen".

De rapportschrijvers noemen de naam Donald Trump niet in de analyse. In plaats daarvan richten ze zich tot financiële toezichthouders, die nu waakzaam moeten zijn. Daarnaast moeten banken volgens het IMF zorgen dat ze sterke buffers hebben om potentiële verliezen op te vangen.

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva noemde de importheffingen die Trump heeft aangekondigd, onlangs al een aanzienlijk risico voor de mondiale economische vooruitzichten. Wat de handelsoorlog precies betekent voor de groeiverwachtingen bekijkt het IMF nog. Volgende week komen nieuwe ramingen naar buiten.