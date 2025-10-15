Nieuwe president Syrië houdt vast aan bestaande deals met Rusland

MOSKOU (ANP/RTR) - De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft tegen de Russische leider Vladimir Poetin gezegd dat hij vasthoudt aan eerder gesloten akkoorden tussen hun landen. Hij suggereert hiermee dat de twee bestaande Russische militaire bases in Syrië mogen blijven.

"Er zijn bilaterale betrekkingen en gedeelde belangen die ons met Rusland verbinden. We respecteren alle overeenkomsten die zijn gemaakt. We werken eraan om de aard van onze relaties met Rusland opnieuw te definiëren", zei al-Sharaa aan het begin van zijn ontmoeting met Poetin. Poetin zei dat Rusland alles eraan doet om gevolg te geven aan de "vele interessante en nuttige aanzetten" als het gaat om het vernieuwen van de betrekkingen.

Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-president Bashar al-Assad, die tegenwoordig in Rusland woont. Al-Sharaa leidde de rebellen die de dictator in december vorig jaar verdreven. Het is zijn eerste bezoek aan Rusland sinds de machtsovername.