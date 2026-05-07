Impact Iranoorlog op Maersk beperkt, vooruitzichten wel onzeker

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De oorlog in het Midden-Oosten heeft maar een beperkte impact op de resultaten van scheepvaartconcern A.P. Møller-Mærsk. Volgens het Deense bedrijf zijn de vooruitzichten voor de wereldwijde containervraag in 2026 nu wel "zeer onzeker" door de gestegen energieprijzen en de beperkingen voor de scheepvaart in de wateren rondom Iran.

Dit heeft Maersk laten weten in een kwartaalupdate. De winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen kwam daarin uit op bijna 1,8 miljard dollar. Dat is ongeveer 1 miljard dollar minder dan het resultaat een jaar terug, maar hoger dan analisten in doorsnee hadden voorzien. De omzet liep een kleine 3 procent terug naar 13 miljard dollar.

De flinke winstafname komt doordat vrachttarieven afgelopen jaar zijn gedaald door overcapaciteit, terwijl de kosten wel toenamen. Sinds het uitbreken van de Iranoorlog zijn de vrachttarieven evenwel weer opgelopen, hoewel de stijging niet zo scherp is geweest als bij eerdere grote verstoringen zoals rond de coronapandemie.