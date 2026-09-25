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Twee dode Israëliërs in Gazastrook door ontploffen eigen drone

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 8:17
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JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - In de Gazastrook zijn twee Israëlische reservisten om het leven gekomen doordat hun eigen drone ontplofte. Volgens het leger stortte het toestel vlak na het opstijgen neer in de eigen militaire post. Toen de twee de drone wilden oppakken, explodeerde die.
Het is nog niet duidelijk waarom de drone neerstortte. De Israëlische krijgsmacht (IDF) houdt tijdelijk alle drones met explosieven aan de grond.
Israël bezet een groot deel van de Gazastrook en voert nog vrijwel dagelijks aanvallen uit in dat Palestijnse gebied, ondanks het staakt-het-vuren dat bijna een jaar geleden inging. Sindsdien zijn volgens de gezondheidsautoriteiten meer dan 1400 Palestijnen gedood.
Volgens de IDF zijn alle aanvallen bedoeld om schendingen van het bestand door Hamas tegen te gaan. Het leger meldde eerder vier omgekomen militairen in Gaza sinds het ingaan van het staakt-het-vuren.
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