Poetin smeekt oligarchen om miljarden: hij is bijna blut

De Russische president Vladimir Poetin
heeft in een besloten bijeenkomst de rijkste zakenlieden van het land onder druk gezet om extra miljarden in de staatskas te storten, nu de oorlog in Oekraïne
de begroting zwaar uitput. Dat melden onder meer het Russische onderzoeksmedium The Bell en de ‘Financial Times’, berichten die bevestigd worden door Reuters en andere internationale media.
Tijdens de meeting vroeg Poetin
de oligarchen om “donaties” aan de begroting om de financiën te stabiliseren en de oorlogsinspanningen voort te zetten. De boodschap was dat Rusland
blijft doorvechten tot de volledige Donbas onder Russische controle staat, ongeacht de economische prijs. Minstens één oligarch, miljardair Soeleiman Kerimov, zou direct hebben beloofd 100 miljard roebel – zo’n 1,23 miljard dollar – over te maken
De financiële nood is het resultaat van een dubbele klap: een afkoelende economie die de belastinginkomsten drukt én teruglopende netto‑opbrengsten uit olie en gas. Door westerse sancties raakte Moskou de lucratieve Europese markt grotendeels kwijt en is het aangewezen op landen als China en India, die forse korting eisen en zo Poetins oorlogskas verder uithollen. Bovendien vreet de dure, deels illegale “schaduwvloot” waarmee Rusland oliesancties probeert te omzeilen aan de winstmarges, nu steeds meer landen daartegen optreden
De nieuwe miljardeninjecties
van oligarchen onderstrepen hoe afhankelijk het Kremlin is geworden van de vermogende elite om de oorlog te financieren – en hoeveel economische schade de langdurige strijd Rusland inmiddels berokkent.
De oorlog in cijfers
- Russisch defensiebudget 2025: naar schatting ongeveer 13,5 tot 15,5 biljoen roebel, goed voor circa 7 procent van het bbp.
- In dollartermen komt dat neer op grofweg 145 à 150 miljard dollar, een recordniveau sinds het uiteenvallen van de Sovjet‑Unie.
- Russische militaire uitgaven lagen in 2024 volgens SIPRI rond de 149 miljard dollar, ruim dubbel zo veel als in het laatste vredesjaar 2021.
- De inkomsten uit olie en gas voor de federale begroting bedroegen in 2024 ongeveer 11,1 biljoen roebel (circa 108 miljard dollar), zo’n 30 procent van alle federale inkomsten.
- Oekraïne gaf in 2024 ongeveer 64,7 miljard dollar uit aan defensie, wat neerkomt op circa 43 procent van de Russische militaire uitgaven.