Poetin smeekt oligarchen om miljarden: hij is bijna blut

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een besloten bijeenkomst de rijkste zakenlieden van het land onder druk gezet om extra miljarden in de staatskas te storten, nu de oorlog in Oekraïne de begroting zwaar uitput. Dat melden onder meer het Russische onderzoeksmedium The Bell en de ‘Financial Times’, berichten die bevestigd worden door Reuters en andere internationale media.

Tijdens de meeting vroeg Poetin de oligarchen om “donaties” aan de begroting om de financiën te stabiliseren en de oorlogsinspanningen voort te zetten. De boodschap was dat Rusland blijft doorvechten tot de volledige Donbas onder Russische controle staat, ongeacht de economische prijs. Minstens één oligarch, miljardair Soeleiman Kerimov, zou direct hebben beloofd 100 miljard roebel – zo’n 1,23 miljard dollar – over te maken

De financiële nood is het resultaat van een dubbele klap: een afkoelende economie die de belastinginkomsten drukt én teruglopende netto‑opbrengsten uit olie en gas. Door westerse sancties raakte Moskou de lucratieve Europese markt grotendeels kwijt en is het aangewezen op landen als China en India, die forse korting eisen en zo Poetins oorlogskas verder uithollen. Bovendien vreet de dure, deels illegale “schaduwvloot” waarmee Rusland oliesancties probeert te omzeilen aan de winstmarges, nu steeds meer landen daartegen optreden

De nieuwe miljardeninjecties van oligarchen onderstrepen hoe afhankelijk het Kremlin is geworden van de vermogende elite om de oorlog te financieren – en hoeveel economische schade de langdurige strijd Rusland inmiddels berokkent.

