Dode en gewonden bij instorten terras van Franse feestzaal

SAINT-PIERRE (ANP) - In een feestzaal in Frankrijk is zeker één dode gevallen toen een terras instortte. Volgens de autoriteiten raakten 39 mensen gewond, van wie 4 ernstig. In het zaaltje in Saint-Pierre, in het zuidelijke departement Cantal, waren zo'n honderd mensen samengekomen.

Volgens de regionale nieuwssite La Montagne stortte het terras zaterdag aan het begin van de avond in tijdens een bruiloft. De dode zou een vrouw van 69 zijn. De nieuwssite meldt dat de openbaar aanklager in Aurillac onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Waarom het terras is ingestort, is nog onduidelijk.

Het departement Cantal meldt dat er een enorme hulpoperatie werd opgetuigd bij de feestzaal. Een speciaal noodplan trad in werking en tientallen hulpverleners met zeker twintig voertuigen en vier helikopters ontfermden zich over de slachtoffers. Volgens La Montagne waren die tot laat in de avond bezig met gewonden.