Denen komen in Belém met hoogste klimaatambitie voor 2035

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 21:07

BELÉM (ANP) - Denemarken heeft op de klimaattop in Belém een nieuwe nationale klimaatambitie voor 2035 bekendgemaakt, waarmee het land meteen wereldwijd koploper wordt. De Deense regering komt met een bindend doel van minimaal 82 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2035 dan in 1990.
"Te veel dingen gaan de verkeerde kant op", zei klimaatminister Lars Aagaard. "Wij blijven de wereld tonen dat een ambitieus klimaatbeleid hand in hand kan gaan met een sterke, concurrerende economie en sociale samenhang." De Denen willen daarmee een "duidelijk signaal" afgeven, legde Aagaard uit.
De Deense ambitie voor 2035 gaat een procentpunt verder dan die van het Verenigd Koninkrijk, dat al eerder bekendmaakte te streven naar 81 procent minder uitstoot in 2035. Als het meezit, kunnen de Denen nog hoger uitkomen, want ze richten hun beleid op 82 tot 85 procent minder uitstoot.
De EU als geheel wil de uitstoot in 2035 met 66,3 tot 72,5 procent hebben verlaagd.
