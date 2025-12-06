ECONOMIE
India grijpt in na chaos op luchthavens door problemen IndiGo

Economie
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 15:30
anp061225084 1
MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - India heeft zaterdag ingegrepen door maximumprijzen van vliegtickets in te stellen en extra treinen in te zetten, nadat duizenden reizigers waren gestrand door geannuleerde vluchten. De regering heeft prijsrestricties opgelegd om te voorkomen dat "buitensporig hoge vliegtarieven door bepaalde luchtvaartmaatschappijen in rekening worden gebracht." De maatregelen blijven van kracht "tot de situatie volledig is gestabiliseerd", staat in een verklaring.
De grootste luchtvaartmaatschappij van India, IndiGo, schrapte de afgelopen dagen honderden vluchten. Dat gebeurde omdat nieuwe regels rond rust- en werktijden voor piloten voor roosterproblemen zorgden.
Duizenden passagiers zijn gedupeerd. Bij groepen gestrande reizigers op grote Indiase luchthavens groeit de frustratie. Het is de vijfde dag van grote problemen bij IndiGo. Het door oud-KLM-topman Pieter Elbers geleide bedrijf meldde bij de Indiase luchtvaartautoriteit zeker tot 10 februari problemen te verwachten.
