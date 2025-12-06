Qatar meldt kritieke fase onderhandelingen over Gaza

DOHA (ANP/AFP/RTR/DPA) - De onderhandelingen over het lot van de Gazastrook zijn volgens de premier van Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, in een kritieke fase beland. Hij dringt aan op een volledige terugtrekking van Israëlische troepen uit de Gazastrook. "De wapenstilstand is niet compleet" als Israël de strook niet verlaat.

Bemiddelaars zijn in Qatar bijeen om te praten over het toepassen van de volgende fase van een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, zei dat de onderhandelingen voortgaan en dan met name over een internationale stabilisatiemacht waarover in het wapenstilstandsplan van president Donald Trump wordt gesproken. Volgens minister Fidan moet die stabilisatiemacht Israëli's en Palestijnen van elkaar scheiden langs de grens van de Gazastrook. Turkije wil deelnemen aan de stabilisatiemacht, maar Israël is daar fel op tegen.

Hamas

De beweging Hamas zou bereid zijn het bestuur van de Gazastrook over te dragen aan 'een Palestijns comité'. Volgens Fidan is het echter niet realistisch om te verwachten dat Hamas eerst alle wapens neerlegt. Er moet volgens hem wel een Palestijnse politiemacht komen zonder leden van Hamas.

De Israëlische aanvallen op de dichtbevolkte en grotendeels verwoeste strook land gaan door. Volgens Palestijnse bronnen zijn daarbij zaterdag drie burgers in het noorden van de Gazastrook gedood. Israël spreekt van aanvallen op terroristen die het bestand schonden. Het bestand ging 10 oktober in. Volgens tellingen van de nieuwszender Al Jazeera zijn er sindsdien bijna zeshonderd Israëlische aanvallen geweest, met meer dan 360 doden tot gevolg.