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India: handelsoverleg met VS heeft geholpen bij exportvoordeel

Economie
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 12:06
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NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India stelt dat handelsoverleg met de Verenigde Staten ervoor heeft gezorgd dat het land in de "onderste categorie" is geplaatst wat betreft de nieuwste importheffingen van de regering-Trump. Hierdoor behoudt het land een voordeel voor belangrijke exportproducten.
Een groot deel van de Indiase export naar de VS, waaronder geneesmiddelen en smartphones, blijft vrijgesteld van de extra importheffingen van 10 procent die afgelopen week werden ingevoerd. Dat meldt het Indiase ministerie van Handel en Industrie. Het ministerie voegde eraan toe te werken aan de afronding van een handelsakkoord.
Door alle vrijstellingen, voor onder meer staal, aluminium en auto-onderdelen, valt naar schatting 45 procent van de Indiase export naar de VS buiten de aanvullende tarieven, aldus het ministerie.
Washington legde bijna zestig landen en de Europese Unie deze week nieuwe importheffingen op van 10 en 12,5 procent. China, Japan en Brazilië kregen bijvoorbeeld het hogere tarief.
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