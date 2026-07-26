ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Arrestatie na mishandeling in Den Haag, twee mannen gewond

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 11:52
anp260726055 1
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. Twee mannen raakten dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.
Toen de politie arriveerde, waren omstanders bezig een van de gewonde mannen te reanimeren. De twee slachtoffers (49 en 50 jaar) komen uit Den Haag. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen.
Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Autobahn-boete voor te brede auto: 17 populaire modellen passen niet meer op de linkerbaan

ANP-564225960

Spanje roept noodtoestand uit. Wat betekent dat voor jouw reis en je verzekering?

Scherm­afbeelding 2026-07-25 om 15.55.59

In deze gebieden in Frankrijk en Spanje kun je nu beter niet op vakantie — en dit zijn je opties als je er al bent

ANP-476016020

Het water uit de Alpen droogt op: waarom de Rijn Nederland niet meer redt in een hete zomer

91657399_m

Deze vakantielanden laten je niet binnen als je paspoort niet minstens 6 maanden geldig is

ANP-541186014

De haai is terug in de Waddenzee

Loading