Carapaz is de strijdlustigste renner van de Tour de France

PARIJS (ANP) - Richard Carapaz is uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de voorbije drie weken. Dat heeft de organisatie van de Tour de France laten weten. De 33-jarige Ecuadoraan van EF Education-EasyPost won in de slotweek twee ritten en veroverde de bolletjestrui.

Carapaz wist zaterdag de koninginnenrit van de Tour op zijn naam te schrijven. De Zuid-Amerikaan leek in de voorlaatste etappe geklopt te worden door de Amerikaan Sepp Kuss, maar de renner van Visma-Lease a Bike kwam in de slotkilometers twee keer ten val en zag Carapaz alsnog langszij komen.

Carapaz sprak na afloop van de door hem gewonnen bergrit in de Ronde van Frankrijk van "een Tour om van te dromen". Carapaz, Kuss en Jasper Philipsen staan maandag aan de start van Daags na de Tour in Boxmeer.