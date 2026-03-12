India in gesprek met Iran over veilige doorgang tankers

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India is in gesprek met Iran om de veilige doorgang te verzekeren van minstens twintig tankers die in de Straat van Hormuz liggen, melden ingewijden. Donderdagochtend viel Iran twee olietankers aan in Iraakse wateren en woensdagochtend werd ook een Thais schip geraakt dat in de straat lag. Door de smalle waterweg stroomt normaal gesproken een vijfde van de wereldwijde olie, maar is sinds de Iranoorlog in principe gesloten.

Tien van de tankers waarvoor India veilige doorgang vraagt, vervoeren lpg en zijn van Indiase raffinaderijen zoals Indian Oil Corp. en Hindustan Petroleum Corp. India importeert veel van dit soort gas uit die regio. Vijf andere schepen hebben olie aan boord.

De onderhandelingen zouden nog gaande zijn en worden afgehandeld door minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar. Hij meldde eerder deze week op X de minister van Buitenlandse Zaken van Iran, Abbas Araghchi, te hebben gesproken maar noemde de schepen niet.