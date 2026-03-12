ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

India in gesprek met Iran over veilige doorgang tankers

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 10:40
anp120326073 1
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India is in gesprek met Iran om de veilige doorgang te verzekeren van minstens twintig tankers die in de Straat van Hormuz liggen, melden ingewijden. Donderdagochtend viel Iran twee olietankers aan in Iraakse wateren en woensdagochtend werd ook een Thais schip geraakt dat in de straat lag. Door de smalle waterweg stroomt normaal gesproken een vijfde van de wereldwijde olie, maar is sinds de Iranoorlog in principe gesloten.
Tien van de tankers waarvoor India veilige doorgang vraagt, vervoeren lpg en zijn van Indiase raffinaderijen zoals Indian Oil Corp. en Hindustan Petroleum Corp. India importeert veel van dit soort gas uit die regio. Vijf andere schepen hebben olie aan boord.
De onderhandelingen zouden nog gaande zijn en worden afgehandeld door minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar. Hij meldde eerder deze week op X de minister van Buitenlandse Zaken van Iran, Abbas Araghchi, te hebben gesproken maar noemde de schepen niet.
loading

POPULAIR NIEUWS

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

Loading