Waarom hebben kittens en puppy's blauwe ogen?

Wat ook de kleur moge wezen van de iris van de volwassen hond of kat, de meerderheid van de kittens en de puppy's heeft blauwe ogen. De genetische verklaring is heel eenvoudig. Als het blind geboren katje 7 tot 10 dagen oud is, opent het de ogen. Bij pups volgt de opening een beetje later, zo ongeveer 10 tot 12 dagen na de geboorte. De jongen hebben dan over het algemeen blauwe ogen.

Een kleur die de meeste honden en katten niet houden als ze volwassen zijn, behalve bij sommige rassen (Siamezen, sommige Huskies, Australian Shepherds, ...). In feite ziet men bij de geboorte alleen de diepe laag van de iris, een blauw-grijs natuurlijke stof. Als de kleur verandert, gebeurt dat in de eerste maanden van het leven. Het is te wijten aan de verschijning in de iris van een bruin pigment, het melanine (dat ook in het haar teruggevonden wordt). Als de dagen vorderen, komen de genen die verantwoordelijk zijn voor de kleur van de ogen tot uitdrukking.

Ze sturen naar iedere melanocyte, melanine-afscheidende cel, een hoeveelheid pigment in de iris, die bepaalt hoe de bruinverdeling wordt in het oog. En als sommigen hun blauwe ogen houden, is dat omdat hun genen de productie van melanine in de iris blokkeren. Na twee maanden weet men in het algemeen of het dier de blauwe ogen zal bewaren of dat de bruine pigmentatie eraan komt. En na drie maanden staat de kleur van de iris vast.