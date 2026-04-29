Indiase maatschappijen vrezen vluchtuitval door dure brandstof

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 9:40
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappijen in India hebben hun regering gevraagd om financiële steun tegen de hoge prijzen van vliegtuigbrandstof. Maatschappijen staan onder zo'n grote druk dat er mogelijk vluchten uitvallen of dat ze moeten stoppen.
Dat schrijft de Federation of Indian Airlines in een brief aan het Ministerie van Burgerluchtvaart, ingezien door persbureau Bloomberg. De branchevereniging, die onder meer IndiGo, Air India en SpiceJet vertegenwoordigt, pleit voor een terugkeer van prijsplafonds, zoals die ook werden gehanteerd tijdens de coronapandemie. Ook willen de maatschappijen uitstel van belastingen.
Indiase maatschappijen betalen aanzienlijk meer voor brandstof dan maatschappijen in veel landen in de buurt, zoals Thailand, Maleisië en Singapore. Dat komt door hoge lokale belastingen, ondanks dat India zelf een grote producent is van vliegtuigbrandstof. De prijs wordt in India mede bepaald door importprijzen uit de Perzische Golf, die sinds de oorlog flink hoger zijn.
