Ex-president Zuid-Korea krijgt 7 jaar cel voor verzet arrestatie

Samenleving
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 9:49
SEOUL (ANP/AFP) - De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol is ook in hoger beroep veroordeeld voor het belemmeren van de rechtsgang. Zijn gevangenisstraf is met twee jaar verhoogd naar zeven jaar. Yoon verzette zich tegen zijn arrestatie in het onderzoek naar de militaire noodtoestand die hij in 2024 uitriep.
Yoon werd in februari tot een levenslange celstraf veroordeeld in een andere zaak rond de noodtoestand. Hij kreeg die straf voor het leiden van een opstand. Hij kondigde de noodtoestand af om het door de oppositie geleide parlement buitenspel te zetten en veroorzaakte daarmee een enorme crisis. Het parlement slaagde er uiteindelijk in de noodtoestand weg te stemmen.
Er volgden daarna meerdere pogingen om de toenmalige president te arresteren. Yoon werd pas na een dagenlange blokkade bij het presidentieel paleis opgepakt. Aanklagers vonden een celstraf van vijf jaar voor belemmering van de rechtsgang te weinig, omdat Yoon geen spijt had betuigd. Zij eisten tien jaar tegen hem.
