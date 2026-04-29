KPN zakt op afwachtend Damrak na cijfers, focus op Fed-besluit

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 9:17
AMSTERDAM (ANP) - KPN behoorde woensdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. Het telecomconcern zag de omzet en winst stijgen in het eerste kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar. Beleggers hadden echter op meer gehoopt. KPN sloot wel meer huishoudens aan op zijn netwerk voor glasvezel. Volgens topman Joost Farwerck blijft het concern daarmee marktleider op het gebied van sneller internet in Nederland. Het aandeel zakte 2,5 procent.
De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief na de verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1002,63 punten. De hoofdindex eindigde dinsdag 0,8 procent lager. Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese beurshandel bekend wordt gemaakt.
