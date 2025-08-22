ECONOMIE
Indiase overheid verbiedt onlinegokken

Economie
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 11:09
anp220825099 1
NEW DELHI (ANP/AFP) - Het Indiase parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen dat onlinegokken in het land verbiedt. Het verbod heeft grote gevolgen voor gokplatforms voor kaartspellen, poker en fantasy sports, waaronder de in India zeer populaire fantasycricket-apps.
De wet werd donderdagavond laat door beide kamers van het Indiase parlement aangenomen en stelt het aanbieden, promoten en financieren van onlinegokspellen strafbaar. Overtreders kunnen maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen.
"Deze wetgeving is bedoeld om verslaving, financiële ondergang en sociale nood, veroorzaakt door roofzuchtige gameplatforms die gedijen op misleidende beloften van snelle rijkdom, tegen te gaan", aldus een verklaring van de overheid. Volgens de regering heeft ongeveer een derde van 's werelds meest bevolkte land geld verloren door onlinegokken en heeft de snelle opkomst van gokplatforms financiële problemen, verslaving en zelfs zelfmoord veroorzaakt.
