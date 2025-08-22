Voedselwaakhond: hongersnood in deel Gaza, verspreidt zich verder

ROME (ANP) - De internationale waakhond voor voedselzekerheid (IPC) stelt dat de situatie in de Gazastrook zodanig is verslechterd dat er hongersnood heerst in het gouvernement Gaza, waaronder Gaza-Stad valt. De regio's Deir al-Balah en Khan Younis dreigen tegen eind september eveneens te maken te krijgen met hongersnood, staat in een nieuwe IPC-analyse.

Het IPC stelt dat deze hongersnood volledig door de mens is veroorzaakt en dus kan worden gestopt en teruggedraaid. "De tijd voor discussie en aarzeling is voorbij: honger is aanwezig en verspreidt zich snel", aldus de organisatie. "Er mag bij niemand twijfel bestaan dat er onmiddellijk een grootschalige aanpak nodig is."

Het IPC waarschuwde eind juli al dat "het worstcasescenario van hongersnood zich aan het ontvouwen" was. Israël liet toen na een blokkade van 2,5 maand weer ruim twee maanden toe dat voedsel en andere hulpgoederen aan Gaza werden geleverd. Sindsdien is meer hulp toegelaten, maar nog steeds niet genoeg om te voldoen aan de enorme hulpvraag van de door oorlog getroffen bevolking.