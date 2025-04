Indonesië gaat meer olie en gas importeren uit VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - Indonesië gaat meer olie en gas importeren uit de Verenigde Staten om zo een deal te kunnen sluiten met Washington over de hoge importheffingen van president Donald Trump. Dat heeft de Indonesische minister van Economische Zaken Airlangga Hartarto gezegd bij een bezoek aan Washington voor gesprekken over een handelsdeal. Hij zei ook dat die gesprekken binnen zestig dagen afgerond kunnen worden.

Het gaat dan ook om hogere importen van benzine en lpg, aldus de minister. Daarnaast zal Indonesië meer landbouwproducten uit de VS gaan importeren, zoals graan en soja. Hartarto had in Washington een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Howard Lutnick, handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Hartarto hoopt volgende week dan met minister van Financiën Scott Bessent te praten.