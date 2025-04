Een bakkerij in het zuidwesten van Duitsland heeft controverse veroorzaakt door paashazen op tanks uit het nazi-tijdperk opnieuw te verkopen. https://www.express.co.uk/news/world/2042873/cafe-lieb-germany-world-war-two-sugar-tank-gun-bunnies

Café Lieb, een bakkerij in de stad Tübingen, heeft oude mallen uit de afgelopen 90 jaar afgestoft, waaronder mallen met militaire motieven die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verkocht.

De bakkerij maakte de suikerkonijntjes op basis van een oorlogsrecept van suiker, room en water - chocolade was in die periode niet verkrijgbaar in Duitsland. Na het uitbreken van de oorlog ging de hele Duitse chocoladeproductie naar het leger, maar zelfs de productie voor het leger viel al snel stil.

Eén figuur is een konijn op een tank. Andere tonen konijnen die een artilleriegeweer en wat lijkt op een luchtafweerkanon bedienen.

Ulrich Buob, de banketbakker van de bakkerij, vertelde aan de regionale omroep SWR: "De oude mensen zeggen dat ze het zich herinneren uit hun kindertijd. En veel oudere mensen willen het gewoon weer kopen als souvenir."