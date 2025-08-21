Industrie blij met duidelijkheid deal VS-EU, wel 'haken en ogen'

ZOETERMEER (ANP) - De technologische industrie in Nederland vindt het goed dat er meer duidelijkheid is nu de Verenigde Staten en de Europese Unie hun handelsakkoord hebben bekrachtigd. Dat heeft een woordvoerder van ondernemersorganisatie FME laten weten. Desondanks blijven er volgens FME "haken en ogen" aan de deal.

Bijvoorbeeld als het gaat om importheffingen op chips en chipmachines. Deze technologie wordt niet uitgezonderd van heffingen, maar belast met een tarief van 15 procent. "Ontzettend jammer", noemt de woordvoerder dat. Daarnaast mist FME nog wat helderheid over goederen die niet onder het tariefplafond van 15 procent vallen. "Die vallen in het grijze gebied", aldus de zegsman. Het gaat dan bijvoorbeeld om zonnepanelen en drones.