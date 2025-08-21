Walmart na resultaten flink omlaag op afwachtend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Walmart behoorde donderdag tot de grotere dalers op de beurzen in New York. De winst van 's werelds grootste retailer bleef voor het eerst in jaren onder de verwachtingen van kenners, wat een gestegen omzet overschaduwde. Het Amerikaanse winkelconcern zag de verzekeringsclaims, zijn juridische kosten en herstructureringskosten oplopen.

Het aandeel Walmart zakte in de eerste handelsminuten 5 procent. Volgens financieel directeur John David Rainey probeert Walmart de prijzen laag te houden, waarbij het concern bij sommige producten de hogere invoerkosten volledig zelf opvangt terwijl bij andere producten de hogere kosten deels worden doorberekend. Hij zei ook geen verandering in de bestedingen van klanten te hebben gezien en dat de Amerikaanse consument "zeer veerkrachtig" is gebleven.

Beleggers konden ook reageren op de formele bekrachtiging van de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het akkoord, dat vorige maand al in grote lijnen werd overeengekomen, omvat onder meer een Amerikaanse invoerheffing van 15 procent op de meeste EU-producten. De algehele stemming op Wall Street bleef daarbij terughoudend. Beleggers kijken vooral uit naar het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve, dat vanaf donderdag in Jackson Hole wordt gehouden.

Toespraak Fed-voorzitter Powell

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 44.668 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,5 procent tot 6365 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor hetzelfde percentage op 21.071 punten. Coty kelderde verder 21 procent. Het cosmeticabedrijf achter merken als Kylie Cosmetics, Sally Hansen en Rimmel verwacht een daling van de omzet in het huidige kwartaal als gevolg van zwakke Amerikaanse consumentenbestedingen.

De Fed liet de rente vorige maand nog ongewijzigd, maar beleggers verwachten dat de centrale bank in september begint met het verlagen van de leenkosten. Die speculatie zorgde de afgelopen tijd voor nieuwe recordstanden op Wall Street. Vrijdag houdt Fed-voorzitter Jerome Powell een toespraak tijdens de conferentie in Jackson Hole.

Pressie Trump

President Donald Trump heeft de laatste tijd flink druk uitgeoefend op de Fed om de rente te verlagen, waarbij hij meermaals aandrong op het vertrek van Powell. Eerder deze week eiste Trump ook het vertrek van Fed-bestuurder Lisa Cook om mogelijke hypotheekfraude. Cook, in 2022 aangesteld door toenmalig president Joe Biden, zei donderdag zich "niet te laten intimideren om af te treden".