Vingegaard verwacht in Vuelta strijd met Ayuso en Almeida

TURIJN (ANP) - Jonas Vingegaard verwacht dat hij in de strijd om de eindzege van de Vuelta moet afrekenen met de Portugees João Almeida en de Spanjaard Juan Ayuso van UAE Team Emirates. "Zij hebben een sterk team en twee rijders die ze kunnen uitspelen", zei de Deen van Visma - Lease a Bike tijdens een persmoment voor de wielerronde die zaterdag start in het Italiaanse Turijn.

De absolute kopman van UAE, Tourwinnaar Tadej Pogacar, ontbreekt in de Ronde van Spanje, net als titelverdediger Primoz Roglic. Dat maakt tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard de absolute topfavoriet. "Het is altijd mooi om te kunnen racen tegen Tadej. Ik wil sowieso winnen, maar het maakt winnen mooier als hij ook meedoet."

Vingegaard eindigde in 2023 als tweede in de Vuelta achter zijn Amerikaanse teamgenoot Sepp Kuss en voor toenmalig ploeggenoot Roglic. "Ik was toen een beetje ziek aan het begin, maar kwam daarna weer op mijn normale niveau. Hopelijk word ik nu niet ziek bij de start en sta ik er meteen."