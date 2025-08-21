ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vingegaard verwacht in Vuelta strijd met Ayuso en Almeida

Sport
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 16:30
anp210825155 1
TURIJN (ANP) - Jonas Vingegaard verwacht dat hij in de strijd om de eindzege van de Vuelta moet afrekenen met de Portugees João Almeida en de Spanjaard Juan Ayuso van UAE Team Emirates. "Zij hebben een sterk team en twee rijders die ze kunnen uitspelen", zei de Deen van Visma - Lease a Bike tijdens een persmoment voor de wielerronde die zaterdag start in het Italiaanse Turijn.
De absolute kopman van UAE, Tourwinnaar Tadej Pogacar, ontbreekt in de Ronde van Spanje, net als titelverdediger Primoz Roglic. Dat maakt tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard de absolute topfavoriet. "Het is altijd mooi om te kunnen racen tegen Tadej. Ik wil sowieso winnen, maar het maakt winnen mooier als hij ook meedoet."
Vingegaard eindigde in 2023 als tweede in de Vuelta achter zijn Amerikaanse teamgenoot Sepp Kuss en voor toenmalig ploeggenoot Roglic. "Ik was toen een beetje ziek aan het begin, maar kwam daarna weer op mijn normale niveau. Hopelijk word ik nu niet ziek bij de start en sta ik er meteen."
Vorig artikel

Industrie blij met duidelijkheid deal VS-EU, wel 'haken en ogen'

Volgend artikel

Prinses Beatrix bezoekt SAIL op Groene Draeck

POPULAIR NIEUWS

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

generated-image (6)

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-531267860

Snelladers stoten hoge concentraties fijnstof uit: ’Plaats ze niet bij scholen en ziekenhuizen’