Pentagon denkt atoomprogramma Iran twee jaar te hebben vertraagd

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Iraanse atoomprogramma heeft tot twee jaar vertraging opgelopen door de zware bombardementen vorige maand van de Verenigde Staten. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft dat woensdag gezegd.

"We hebben hun programma met minstens één tot twee jaar vertraagd, inlichtingenbeoordelingen binnen het ministerie van Defensie schatten dat in", zei de Pentagon-woordvoerder tegen journalisten. Hij voegde eraan toe "dat het waarschijnlijk dichter bij de twee jaar ligt."

De Amerikaanse president Trump zei eerder dat het nucleaire programma tientallen jaren achteruit is gezet. Hij was woest dat CNN en The New York Times op basis van een eerste inlichtingenrapport schreven dat het programma mogelijk slechts enkele maanden vertraging had opgelopen.

De Amerikaanse krijgsmacht viel in juni de nucleaire installaties in Fordow, Natanz en Isfahan aan. Twee daarvan werden geraakt met speciale bunkerbusters die diep onder de grond schade moeten aanrichten.